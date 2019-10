SM - Skriniar parla della rete in avvio di gara di Dybala

E' stata senza dubbio una gelata per l'Inter il gol di Paulo Dybala in avvio di gara. La Joya infatti, con un ottimo diagonale sul secondo palo, ha bucato le mani al n°1 interista Samir Handanovic.

A parlare della belle rete messa a segno dal n°10 bianconero, ci ha pensato Milan Skriniar che in esclusiva per i microfoni di Sportmediaset ha detto:

"Abbiamo subito il primo gol dopo tre o quattro minuti, e non è un bene quando entri così nella partita". Insomma, disputare una partita così sentita e delicata e subire gol dopo pochissimi minuti, dal punto di vista psicologico per i calciatori non è il massimo.