(SM) Rinnovo Lautaro, stipendio "top" in arrivo: lo scenario

Fresco di vittoria in Coppa America con la sua Argentina da assoluto protagonista, Lautaro Martinez si sta godendo alcuni giorni di vacanza con la moglie Agustina Gandolfo e la figlia Nina prima di far ritorno a Milano per aggregarsi al resto del gruppo.

Nel frattempo, insieme al proprio entourage capitanato dall'agente Alejandro Camano, El Toro sta negoziando il prolungamento dell'attuale contratto in scadenza a giugno 2023 con conseguente adeguamento economico.

Stando a quanto riferito dalla redazione di Sportmediaset, l'Inter sarebbe pronta a proporre a Lautaro un contratto da almeno 6 milioni di euro netti a stagione. Più dei 2.7 milioni percepiti attualmente e dei 4.5 proposti lo scorso gennaio.