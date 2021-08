SM - Nandez Inter, la chiave è Nainggolan: cambia la formula del belga

NANDEZ INTER - Procede spedita la trattativa per il trasferimento del calciatore uruguaiano alla Pinetina. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarebbe cambiata la formula del passaggio di Radja Naingolann in Sardegna. Proprio il calciatore belga dovrebbe essere la pedina fondamentale per la fumata bianca definitiva. L'ex Roma dovrebbe trasferirsi in prestito e non ottenere una buonuscita dal club nerazzurr come si era pensato nelle scorse settimane. Il contratto del giocatore, infatti, scadrà nel mese di giugno 2022.

Lo stipendio del belga, superiore ai quatto milioni di euro, verrà pagato per il 2/3 dalla società presieduta dagli Zhang mentre il restante spetterà al Cagliari. Proprio questo accordo permetterà al centrocampista uruguaiano di trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi. L'affare, successivamente, dovrebbe formalizzarsi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato sui circa 20 milioni di euro. Fondamentale la decisione di Nainggolan di ritornare al Cagliari dopo aver rifiutato un'offerta pervenuta dai turchi del Besiktas.

Nandez sarà dunque il jolly che il tecnico nerazzurro potrà collocare sia come quinto di centrocampo, al posto di Achraf Hakimi, che da mezzala. Le caratteristiche tecniche fanno pensare che verrà preso per far rifiatare il titolare del ruolo, Nicolò Barella.

L'Inter, però, non avrebbe ancora abbandonato le piste che potrebbero portare a Milano un terzino destra tra Hector Bellein e Denzel Dumfires. Per lo spagnolo ci sarebbe accordo sul prestito con diritto di riscatto, mentre per l'olandese sarebbe necessario un assegno da circa 20 milioni di euro. Cifra al momento non disponibile per i dirigenti nerazzurri che dovrebbero prima piazzare dei colpi in uscita e ridurre gli ingaggi di calciatori come Alexis Sanchez ed Arturo Vidal.