(SM) Mercato Inter, Nainggolan complica i piani nerazzurri: la situazione

Radja Nainggolan ha scelto di proseguire la sua carriera in Belgio dopo diversi anni in Italia in cui ha vestito le maglie di Piacenza, Cagliari, Roma e Inter. Il belga, che sembrava destinato all’ennesimo ritorno in Sardegna dopo la rescissione con l’Inter, ha scelto di tornare in patria e nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Anversa.

Distanza incolmabile tra l’offerta del club sardo e la richiesta del Ninja, che nonostante la forte volontà di tornare in rossoblu ha deciso di accettare la proposta del club belga e tornare in patria dopo ben 17 anni dal suo arrivo in Italia. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il mancato ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari complicherebbe sempre di più i piani dell’Inter per l’acquisto di Nahitan Nandez:

“Quello che infatti avrebbe potuto essere una sorta di scambio "alternativo", può sfumare: ai sardi mancherebbe di fatto il naturale sostituto dell'uruguaiano. A poco più di una settimana di distanza dall'inizio del campionato, pare meno percorribile la strada che porta a Nandez, perlomeno senza che i sardi trovino prima un sostituto all'altezza, che in teoria sarebbe dovuto essere proprio Nainggolan”.

L’uruguaiano, tuttavia, non sarebbe più considerato una priorità per i nerazzurri dato che hanno preso già Denzel Dumfries per la fascia destra, ma resta comunque un obiettivo concreto di mercato a causa della sua duttilità che gli consente di ricoprire diverse posizioni in campo.