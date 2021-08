(SM) Mercato Inter, i soldi risparmiati verranno usati per tre rinnovi

Come annunciato dall’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta a margine della cerimonia del sorteggio dei gironi della prossima Champions League, il mercato in entrata dell’Inter è chiuso. I nerazzurri, infatti, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Joaquin Correa dalla Lazio non sembrerebbero intenzionati a prendere più nessuno è in questi ultimi giorni di mercato si concentreranno esclusivamente sul mercato in uscita.

Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Barzaghi nel suo servizio a Sport Mediaset, a meno di colpi di scena o occasioni in saldo nelle ultime l’Inter non farà altri acquisti. Il denaro risparmiato del budget complessivo di 50 milioni di euro rimasti sul mercato saranno reinvestiti per rinnovare i contratti di Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella.

L’argentino è in scadenza di contratto nel 2023 ma la società sarebbe al lavoro per blindarlo con un sostanziale aumento dell’ingaggio. Brozovic, invece, ha ancora un altro anno di contratto e guadagna attualmente 3,5 milioni a stagione. Il suo entourage vorrebbe almeno arrivare a 5 milioni di euro ed entro le prossime settimane potrebbe iniziare la trattativa. I nerazzurri sarebbero pronti a blindare anchevNicolò Barella con un prolungamento dell’attuale contratto, con un sensibile adeguamento dell’ingaggio,