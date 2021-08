(SM) Mercato Inter, Correa ma non solo: possibile colpo last minute

Dopo aver definito l'acquisto di Joaquin Correa dalla Lazio, Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero chiudere per un altro colpo in attacco. La priorità dell’Inter, al momento, sarebbe quella di piazzare gli ultimi esuberi presenti in rosa.

Oltre ad Andrea Pinamonti (a un passo dall’Empoli), restano da piazzare Valentino Lazaro ( ci sono Borussia Dortmund e Benfica) ed Eddie Salcedo (probabile ritorno Genoa), ma attenzione anche alla possibile cessione di Alexis Sanchez, che non da garanzie sotto l'aspetto fisico e percepisce un ingaggio elevato. Il cileno, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, sarebbe finito nel mirino del Fenerbache, che avrebbe già avviato i contatti con il suo entourage e sarebbe pronto a prenderlo a parametro zero.

Se dovessero concretizzarsi tutte queste cessioni, i nerazzurri potrebbero tornare sul mercato in entrata. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset non sarebbe da escludere un tentativo last minute per Naithan Nandez del Cagliari. In caso di addio di Alexis Sanchez, l’Inter potrebbe fare un affondo last minute col Sassuolo per Gianluca Scamacca. Il classe 1999 sarebbe un profilo molto gradito a Beppe Marotta che sarebbe pronto a mettere sul piatto un offerta per prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni.