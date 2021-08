(SM) Lautaro-Inter, l’Arsenal fa sul serio: ingaggio monstre per convincerlo

In casa Inter continua a tenere banco anche il futuro di Lautaro Martinez, in scadenza di contratto nel 2023 e da tempo in trattative per il rinnovo. L’attaccante, reduce da una stagione straordinaria in cui ha vinto da protagonista lo Scudetto con l’Inter e la Copa America con la nazionale argentina, ha attirato le attenzioni di diversi top club europei, specialmente di Tottenham e Arsenal.

Gli Spurs, nelle scorse settimane, avrebbero messo sul piatto un’offerta da 80 milioni di euro per convincere i nerazzurri a lasciarlo partire. Secondo quanto riportato da SportMediaset, nelle ultime ore sarebbe arrivata anche la proposta dell'Arsenal. I Gunners sarebbero pronti a fare follie per il numero 10 nerazzurro, tanto da offrirgli uno stipendio mostre da 275mila sterline alla settimana, ovvero circa 17 milioni di euro a stagione.

L’Inter, dopo le cessioni di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain e Romelu Lukaku al Chelsea non sembrerebbe intenzionata a fare un’altra cessione eccellente presto riprenderà le trattative con l’entourage del Toro per blindarlo con un nuovo contratto con cifre da top player. L’agente dell’argentino, Alejandro Camano, ha ribadito più volte la volontà di Lautaro Martinez di voler restare all’Inter, ma non è da escludere che davanti a cifre del genere potrebbe anche cambiare idea.