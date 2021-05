SM- Inter, slitta l’annuncio di Inzaghi: c’è ancora una questione da risolvere

Tutto fatto tra Simone Inzaghi e l’Inter, l’attuale tecnico della Lazio sarà il nuovo allenatore nerazzurro a partire dalla prossima stagione. Per lui pronto un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione.

Come riportato da SportMediaset, l’annuncio era inizialmente previsto per la giornata di oggi ma per l’ufficialità bisognerà ancora aspettare qualche giorno, molto probabilmente avverrà la prossima settimana.

Il tecnico piacentino è ancora sotto contratto con la Lazio fino al 30 giugno, deve ancora risolvere alcune questioni legali con il club biancoceleste e con Claudio Lotito. La questione principale riguarderebbe soprattutto premi e bonus che il presidente laziale, scottato e deluso da quanto accaduto, cercherà fino all'ultimo di non garantirgli.