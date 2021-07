SM - Dalle cessioni di Joao Mario e Dalbert il tesoretto per il sogno sulla fascia

Ore caldissime in casa Inter, che sta lavorando per completare il passaggio a titolo definitivo di Joao Mario al Benfica e quello in prestito con obbligo di riscatto di Dalbert al Trabzonspor. Il totale del tesoretto accumulato dai nerazzurri dovrebbe ammontare ad almeno 14 milioni di euro, cifra che verrà poi utilizzata sul mercato in entrata.

Secondo quanto riportato da SportMediaset infatti, il ricavato dalla cessione dei due esuberi dovrebbe servire a finanziare l'assalto a Denzel Dumfries, esterno olandese che tanto ha impressionato nell'ultimo campionato europeo. Il PSV Eindhoven vorrebbe incassare almeno 20 milioni di euro dalla sua cessione, e adesso l'Inter dovrebbe avere la giusta liquidità per provare a portarlo a Milano.