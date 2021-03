Slovenia-Croazia, Brozovic e Perisic probabili titolari

Esordio nelle qualificazioni per i prossimi mondiali per quanto riguarda la Croazia di Dalic, che stasera sarà ospite della Slovenia (appuntamento a Lubiana, ore 20.45).

In base alle ultime che arrivano dal ritiro croato, sia Brozovic che Perisic dovrebbero partire dall'inizio: il 77 nerazzurro sarà schierato in cabina di regia tra Kovacic e Modric, mentre Ivan addirittura sarà adattato nel ruolo di punta al fianco di Kramaric. Rebic out.

PROBABILE CROAZIA (4-3-1-2): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Barisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Vlasic; Perisic, Kramaric. All. Dalic.