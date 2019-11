Slavia Praga Inter, scelte obbligate per Conte a centrocampo

Emergenza centrocampo in casa Inter: Antonio Conte andrà verso scelte obbligate in vista del match di Champions, con la mediana che si ritrova in difficoltà visti gli stop di Gagliardini, Sensi e Barella.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Sport Mediaset" il tecnico salentino si ritrova nella scelta di lanciare dal primo minuto della sfida contro lo Slavia Praga Borja Valero e Vecino.



Non solo: l'allenatore dei nerazzurri spera di recuperare in fretta almeno due pedine in vista di mercoledì sera, data anche la panchina corta specialmente per quanto concerne l'incontro cruciale in Repubblica Ceca.