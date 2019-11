Slavia Praga Inter, reso noto il nome dell'arbitro per il match di Champions

E' stato reso noto il nome dell'arbitro per il match di Champions League tra Slavia Praga e Inter. La partita verrà diretta da Marciniak, come appreso oggi dal sito ufficiale della UEFA.



I nerazzurri cercano di mantenere il trend positivo delle ultime gare in campionato e anche di scacciare il brutto presagio dell'eliminazione dalla massima competizione europea per club. All'andata l'incontro è finito in parità, con Barella che ha salvato Conte nei minuti finali dalla sconfitta in casa.



Di seguito le designazioni del direttore di gara e dei suoi assistenti:



Slavia Praga-Inter

Arbitro: Marciniak (POL)

Assistenti: Sokolnicki (POL)-Listkiewicz (POL)

Quarto uomo: Musia (POL)

VAR: Gil (POL)