Slavia Praga Inter, i nerazzurri suonano la carica con un video sui social

La sfida tra Slavia Praga e Inter si avvicina: il club nerazzurro carica l'ambiente in vista dell'incontro europeo in Champions pubblicando di consueto sugli account ufficiali della società un video motivazionale.



La partita è cruciale per il proseguimento del cammino in Europa e tutti ne sono consapevoli. "Praga una bella città ma per noi non conta nulla: i nostri occhi sono sulla partita", afferma la clip condivisa su Twitter.



I tifosi si caricano in vista di una sfida molto importante per il percorso di Conte & Co., e con l'Inter Media House che ancora una volta lancia una perla sull'ormai match imminente.