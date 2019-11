Slavia Praga Inter, da 0-2 a 1-1 in un minuto: il Var protagonista

È 1-1 al termine della prima frazione di gara tra Slavia Praga e Inter. Partita dall'alto tasso agonistico, con i padroni di casa che tengono un ritmo molto alto. Inter che gioca di ripartenza e su una di queste arriva il vantaggio nerazzurro al 20° con un bellissimo gol di Lautaro dopo la grande giocata di Lukaku.

L'Inter trova il raddoppio sull'asse Lautaro-Lukaku con il belga a segno, ma il Var richiama l'attenzione dell'arbitro all'azione precedente dove De Vrij commette un fallo in area di rigore.

Nessun dubbio per l'arbitro Marciniak: calcio di rigore. Dal dischetto Soucek non sbaglia. Ancora tutto aperto per i nerazzurri. Lo Slavia Praga difficilmente riuscira' a tenere questo ritmo per tutto il match e la squadra di Conte dovrà essere brava a colpire.