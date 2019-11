Slavia Praga Inter, Conte verso un cambio in difesa

Il match tra Slavia Praga e Inter è ormai imminente: Antonio Conte verso un cambio in difesa. Secondo quanto riferito da "TuttoMercatoWeb" il tecnico salentino starebbe pensando di lanciare dal primo minuto Danilo D'Ambrosio.



A comporre il trio davanti a Samir Handanovic ci saranno Godin, De Vrij e Skriniar. Vecino, Brozovic e Borja Valero agiranno sulla mediana, con Candreva che giocherà a destra. Inamovibile la coppia Lukaku-Lautaro. Nel gruppo anche Politano e Gagliardini che potrebbero entrare a partita in corso.



L'unico dubbio sarebbe legato alla corsia di sinistra, con la staffetta Biraghi-D'Ambrosio e con quest'ultimo favorito per una maglia da titolare nel match cruciale per il cammino nerazzurro in Champions.