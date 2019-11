Slavia Praga Inter - Conte schiera un centrocampo inedito: le probabili

Antonio Conte a Praga dovrà fare alcune scelte obbligate, soprattutto per quanto riguarda centrocampo ed attacco. Rientrerà Gaglairdini, ma non sarà al meglio, al suo posto pronto a giocare dal primo minuto Borja Valero. Un'alternativa sarebbe potuta essere l'accentramento di Candreva, schierando sulla destra Lazaro o D'Ambrosio, quest'ultimo potrebbe anche essere un'alternativa a Cristiano Biraghi. Davanti scelte obbligate: Lukaku alla ricerca del primo gol in Champions Legaue insieme a Lautaro, lanciato verso il record di reti consecutive.

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Traore, Stanciu; Sevcik, Stanciu, Olayinka; Masopust. All. Trpišovský

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte