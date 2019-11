Slavia Praga Inter - Conte potrebbe schierare un centrocampo inedito

Antonio Conte fronteggerà lo Slavia Praga con un centrocampo molto rimaneggiato. Oltre a Roberto Gagliardini e Stefano Sensi si è fermato anche Nicolò Barella.

L'ex centrocampista del Cagliari rientrerà nel 2020, mentre gli altri due non offrono ancora garanzie in termini di tenuta fisica. Per questo motivo il tecnico salentino starebbe pensando di schierare Antonio Candreva come mezz'ala, affiancato da Macelo Brozovic e Matias Vecino. L'ex Lazio ha già giocato in quella posizione, dunque non sarebbe certo una novità per lui.

In questo modo Antonio Conte avrà Borja Valero in panchina come alternativa a gara in corso.