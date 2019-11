Slavia Praga Inter, come fermare Lukaku e Lautaro: Trpisovsky è chiaro

Domani sarà una partita decisiva per il futuro dello Slavia Praga non tanto in Champions League, dove servirebbero due vittorie di fila e le sconfitte di Inter e Borussia Dortmund, quanto per la qualificazione in Europa League. Fanalino di coda del gruppo che vede Barcellona, Borussia Dortmund e Inter giocarsi il passaggio agli ottavi, la squadra di Trpisovsky ha l'ultima occasione casalinga per portare a casa un risultato positivo.

Domani "tutta la nazione ci seguirà, faremo tutto il possibile per vincere", il tecnico dello Slavia Praga in conferenza stampa ha parlato dell'importanza della sfida contro l'Inter. Un match che i padroni di casa giocheranno con grande ritmo sin dall'inizio: "Giochiamo un calcio con molta pressione e produce fatica, che può renderci meno precisi verso la fine. Domani ci giochiamo tutto".

Sull'Inter, grandi elogi per Antonio Conte: "Penso che Conte sia uno dei primi cinque migliori allenatori al mondo. Ho visto da vicino quando era al Chelsea. Nell'Inter, i progressi sono enormi". Come fermare Lukaku e Martinez? Trpisovsky ha spiegato: "Mi preparo come contro qualsiasi altro avversario. Guardo i video, cerco i loro punti deboli e cerco di scoprire gli spazi in cui preferiscono giocare, dove prendere palla. Questo è ciò su cui mi sono concentrato. Penso che siamo ben preparati, io e la squadra".