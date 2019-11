Slavia Praga Inter, cechi dai due volti in casa tra campionato e Champions

Domani sera la gara tra Slavia Praga e Inter sarà un bivio per entrambe le squadre. I nerazzurri avranno bisogno di un successo per rilanciarsi verso la possibile qualificazione agli ottavi di finale, i padroni di casa sono all'ultima chiamata per rientrare almeno in zona Europa League. Si giocherà in Repubblica Ceca, dove lo Slavia Praga ha un andamento totalmente opposto tra campionato e Champions League.

Se in campionato vanta 8 vittorie casalinghe su otto incontri giocati, nel girone di Champions League la squadra di Trpisovsky arriva da due sconfitte consecutive contro Borussia Dortmund e Barcellona. Sconfitte subite ma che hanno visto in campo una squadra capace di tenere testa e mettere in difficoltà fino all'ultimo a formazioni molto più forti.

Sarà un match difficile per l'Inter di Conte, non solo per le assenze importanti a centrocampo, ma per il tipo di incontro che lo Slavia Praga giocherà. Ritmi alti, tanto pressing e agonismo. L'Inter dovrà essere brava a prendere in mano la partita con il suo palleggio e le sue verticalizzazioni per Lukaku e Lautaro, che stanno facendo molto male alle difese avversarie fino ad ora incontrate.