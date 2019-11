Slavia Inter,per Lele Adani è di nuovo bufera con il popolo social

L'anno scorso entrò nel mirino di molti tifosi per l'enfasi della garra charrua, quando Vecino la riprese all'ultimo tuffo contro il Tottenham. Stasera Lele Adani è di nuovo nell'occhio del ciclone del popolo social per il suo commento al secondo gol dell'Inter, quello di Romalo Lukaku. Quando il centravanti belga è entrato in porta con il pallone, il commentatore di Sky ha esultato gridando "annulla anche questo", con un chiaro riferimento a quanto successo nel primo tempo.

Lukaku era già andato in gol sull'assist di Lautaro Martinez ma l'arbitro è stato richiamato al VAR per valutare il fallo in area nerazzurra di De Vrij di più di un minuto prima. Dopo la gita allo schermo, gol annullato, rigore per lo Slavia e pareggio dei cechi.

E' evidente che Adani abbia soltanto voluto enfatizzare il primo gol di Lukaku in Champions League, arrivato nella serata più importante e dopo un episodio che avrebbe potuto mettere la partita su una strada decisamente negativa per l'Inter. Così non è stato e Adani ha commentato il gol del belga alzando i toni dopo un episodio di corretto utilizzo del VAR, diversamente da quanto successo nello scorso week end in una situazione analoga nel corso di Atalanta Juventus.