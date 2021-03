Sky, Vidal si opera domani e non è un caso. La strategia dell'Inter

Arturo Vidal si opererà domani, il centrocampista si sottoporrà a un intervento chirurgico in artroscopia per un problema al ginocchio sinistro. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi durante Sky Sport 24, la strategia dell'Inter è chiara: è tutto calcolato, il cileno si opererà domani per avere la possibilità si saltare il minor numero di partite possibili:

"Non è da sottovalutare il fatto che si operi in questo momento. Dopo l'operazione di domani, il calciatore salterà Torino, Sassuolo e poi ci sarà la pausa per le Nazionali. Perderà così meno gare di quante ne salterebbe se la pausa non si fosse. E e proverà a rientrare magari per la gara del 18 aprile con il Napoli", ha spiegato il giornalista.