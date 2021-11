(Sky) Venezia Inter probabili formazioni, le ultime sulla sfida del Penzo

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Venezia-Inter.

La squadra di Simone Inzaghi, dopo aver conquistato il passaggio agli Ottavi di Finale di Champions League, sarà impegnata in trasferta contro la squadra allenata da Paolo Zanetti, attualmente con 15 punti in classifica. Un fattore che non deve affatto mettere i campioni d'Italia in carica nelle condizioni di sottovalutare tale esame. Dalla redazione di Sky Sport intanto, si apprendono le ultime news circa le possibili scelte di formazione di entrambi gli allenatori.

I padroni di casa dovrebbero partire dal 1' con un 4-3-3 con Romero tra i pali e un quartetto di difesa formato da Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni e Haps. In mezzo al campo al fianco del regista Vacca ci saranno Busio e Ampadu, mentre in avanti a sostenere l'unica punta Okereke ci saranno Aramu e Johnsen. 2/3 dell'attacco veneziano (parliamo del nigeriano Okereke e dell'italiano Aramu) vantano attualmente 8 gol all'attivo.

Per quanto concerne le scelte del tecnico piacentino, l'emittente satellitare fa sapere che rispetto alla gara contro lo Shakhtar Donetsk dovrebbero cambiare solo due pedine. Tra i pali ci sarà il capitano Handanovic con il trio difesa formato da Skriniar, Ranocchia (che sostituirà ancora l'infortunato De Vrij) e Bastoni. Sulle fasce ci saranno Dimarco (che farà tirare il fiato a Perisic) e Darmian, mentre in mezzo ci saranno Gagliardini (in veste di sostituto dello stakanovista Barella), Brozovic e Calhanoglu. Infine l'attacco, con l'ormai coppia rodata formata da Dzeko e Lautaro e con Correa pronto a fare il proprio ingresso in campo in qualsiasi momento della partita.