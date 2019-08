Sky Uk - Neville tuona contro il giocatore puntato dall'Inter. Le parole

Gary Neville, ex calciatore dello United, non ha speso parole al miele per Sanchez (in orbita Inter). Ecco quanto dichiarato a Sky Sports Uk:



"Si parla di un approdo di Sanchez in Italia stasera. L’ho accolto io allo United, pensavo sarebbe stato l’attaccante in grado di tagliare le difese, ci ha provato ma è stato un disastro. E’ stato un assoluto disastro.



Non ho idea di cosa gli sia successo ad uno che abbiamo visto giocare per anni a Barcellona e all’Arsenal. Quello che abbiamo visto a Manchester, non ho idea di chi fosse. Lo rispetto molto ma loro hanno bisogno che lui vada via”.