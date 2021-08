Sky - Tottenham e Atletico su Lautaro ma un motivo tranquillizza l'Inter

INTER - Lautaro Martinez sarebbe finito nel mirino del Tottenham diretto dall'ex Juventus, Fabio Paratici.. Gli Spurs, che potrebbero perdere Harry Kane durante questa finestra di mercato, vorrebbero sfidare Arsenal e Atletico Madrid per assicurarsi le prestazioni dell'argentino.

Secondo quanto raccontato da Sky Sport, il club nerazzurro ha già rifiutato un'offerta pervenuta dai Colchoneros e, viste anche le voci su Romelu Lukaku, preferirebbe blindare il classe 1997 che ha già conosciuto Simone Inzaghi. La richiesta per il suo cartellino sarebbe di circa 90 milioni di euro. La cifra potrebbe essere tranquillamente raggiunta dagli Spurs se dovessero concretizzare la cessione dell'attaccante inglese al Manchester City di Pep Guardiola.

Al momento, l'Inter si è detta tranquilla perché può contare sul contratto in scadenza nel 2023. Nell'agenda dei dirigenti milanesi ci sarebbe anche in programma un incontro con l'entourage del calciatore per parlare di un possibile rinnovo con relativo adeguamento del contratto. La richiesta sarebbe di circa 6 milioni di euro annui.

L'Inter, però, dovrà intensificare i contatti con Marcelo Brozovic. Il croato rappresenta una situazione più urgente perché ha il contratto in scadenza nel 2022. Anche all'ex Dinamo Zagabria dovrebbe esser riconosciuto un adeguamento dell'ingaggio.