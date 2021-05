SKY - Steven Zhang vicino alla squadra: il presidente sarà allo Stadium

Ci sarà anche Steven Zhang all'Allianz Stadium di Torino. Il presidente dell'Inter vuole stare vicino alla squadra in questo momento di festa e, come riferito da Sky Sport, questo pomeriggio sarà presente per dare il suo sostegno alla squadra guidata da Antonio Conte.

Presente allo stadio anche in occasione di Inter-Sampdoria e di Inter-Roma, dal suo rientro in Italia il numero uno nerazzurro si è perso solo la trasferta di Crotone, a causa della quarantena obbligatoria.