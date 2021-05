Sky, Stellini: "Conte-Lautaro? Cose di campo. E' successo anche a me"

Dopo la vittoria contro la Roma per 3-1, Christian Stellini ha parlato dello screzio che c'è stato tra Conte e Lautaro, sostituito per non aver avuto il giusto atteggiamento in campo.

Ecco le parole di Stellini: "Ma quello che è successo sono cose di campo. Vi racconto un episodio che è successo vent'anni fa e mi ha visto coinvolto. Il mister mi sostituì dopo venti minuti di partita. Sono cose che succedono e restano lì, segno che noi vogliamo sempre il massimo da parte di tutti perchè questo è la nostra mentalità. In quel momento Lautaro non stava tenendo botta e quindi è stato cambiato. Se è tutto finito? Si, tutto finito".

Concentrazione massima fino alla fine quella che chiede Conte a tutti i suoi calciatori, per poter iniettare la mentalità vincente che possa dare tante soddisfazioni.