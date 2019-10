Sky Sport - Trevisani parla del Barça e lancia una provocazione ai tifosi

Riccardo Trevisani, ai microfoni di Sky Sport, lancia una frecciatina ai tifosi e commenta il Barcellona di Valverde. Ecco le sue parole:



“Il Barcellona è forte a prescindere da Messi e lo abbiamo visto nella partita dell’anno scorso contro quella che era comunque un’ottima Inter, prima del casino Icardi. Giocare contro il Barcellona vuol dire in ogni caso andare in difficoltà nel possesso palla, perché loro ti attaccano, ti aggrediscono e vogliono il dominio del gioco.



Se i blaugrana non faranno benissimo e risentiranno dell’assenza di Messi, l’Inter potrà anche venir fuori molto bene. Ma credo che Antonio Conte non abbia dubbi su quale partita scegliere per prendersi i tre punti. Andiamogli a chiedere se contro la Juventus preferisce giocare bene o prendere i tre punti…“.