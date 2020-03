Sky Sport - Stop a Champions ed Europa League, verso il rinvio Euro2020

Ufficiale: dopo la diffusione del Coronavirus si fermano anche le coppe europee. A riferirlo nella giornata odierna è Sky Sport che sottolinea anche l'imminente slittamento dell'Europeo. Martedì 17 conference call con le leghe, Eca e Uefa per trovare una soluzione, ma nel frattempo tutti i match sono stati rinviati a data da destinarsi.



La stagione in corso però verrà conclusa: al momento si va verso il semaforo rosso per la continuazione delle competizioni ma l'intento sarebbe quello di portarle a termine entro il 30 giugno. Rebus Euro2020: si va verso il rinvio, ma sarà decisivo il confronto con tutte le leghe per scoprire le sorti del torneo adesso a rischio.



Nelle ultime ore però continua l'escalation di altri casi registrati: il calciatore del Chelsea Hudson-Odoi è risultato positivo al Covid-19, con lui anche Arteta (tecnico dell'Arsenal) e il direttore generale del Leganes. Dopo il Leicester altro caso in Inghilterra, con l'Everton in isolamento dopo che un calciatore ha accusato i sintomi del virus. Stop anche alla Ligue 1, mentre la prossima giornata di Bundesliga verrà disputata a porte chiuse. In Germania possibile rinvio dal 16 marzo al 2 aprile.