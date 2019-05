Sky Sport - Stankovic su Conte: "Non sono io a giudicare"

L'ex bandiera e centrocampista nerazzurro, Dejan Stankovic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di scendere in campo per la partita organizzata dall'UEFA prima della finale di Champions League.

"Non non so qua per giudicare, non lavoro all'Inter, ma ne sono il primo tifoso".

Conte e Spalletti?

"Il mio cuore è nerazzurro, le cose giuste o sbagliate le decide la società. Staiamo parlando di due grandi allenatori, uno ha centrato l'obiettivo andando in Champions. Conte è un tecnico di altissimo livello, ora siamo solo alla presentazione, vederemo cosa succederà".