Sky Sport - Sanchez si opera, Esposito non si muove da Milano

Sembrerebbe arrivato, finalmente, il momento di Sebastiano Esposito. L'infortunio di Alexis Sanchez, il cileno rientrerà a gennaio, ha costretto Antonio Conte trattenere il baby bomber a Milano.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante sarebbe dovuto partire per il Mondiale Under-17, ma in seguito agli ultimi sfortunati eventi resterà per rimpolpare il reparto offensivo dei nerazzurri.