Sky Sport - Sacchi elogia Antonio Conte: le dichiarazioni

Arrigo Sacchi, intervenuto a Sky Sport, ha espresso un giudizio su Conte. Le parole:



“Antonio è uno dei migliori allenatori al mondo, lo stimo tantissimo: siamo amici. Deve avere ancora più fiducia nelle sue qualità: è un grande, non può tenere sempre uno o due giocatori in più rispetto agli attaccanti avversari, significa giocare con uno-due in meno.



E’ il problema del calcio italiano: gli altri giocano con un sistema puro, noi invece vogliamo tenere uno-due difensori in più”.