Sky Sport - Romano rivela un particolare su una trattativa

Icardi-Juve: affare sempre rimasto vivo. Come riferito da Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, i contatti sarebbero stati sempre continui anche nelle ultime ore della finestra di calciomercato appena conclusa.



Il calciatore, fresco di trasferimento al Psg, è sempre stato nei piani di Paratici che stando alle indiscrezioni provenienti dalla nota emittente televisiva avrebbe provato fino all'ultimo a portare il centravanti a Torino



Ecco quanto affermato dal cronista durante le trasmissioni di Sky Sport 24: "Ipotesi Juve per Icardi rimasta in piedi fino all’ultimo. Paratici contava di chiudere Dybala al Psg con la cessione di Neymar ed era pronto ad una prima offerta all’Inter di 60 mln + 10 di bonus per Icardi".