Sky Sport - Mandorlini si esprime sul derby tra Inter e Milan: le parole

Andrea Mandorlini, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni sul derby tra Inter e Milan:



“Ogni partita ha una sua storia e il derby molto di più. Sicuramente l’Inter è una squadra che sta facendo bene, sta crescendo. Siamo rimasti tutti un po’ così da questa prestazione in Champions, però ci sta.



Il derby è tutta un’altra storia, il Milan sta crescendo, è una partita aperta a tutto. Credo che l’Inter possa fare bene perché al di là di questo risultato, è una squadra in crescita. Credo che si debba avere tanta fiducia per questo campionato e per il derby".