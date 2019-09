Sky Sport - Le scelte di Conte in vista di Barcellona e Juve

Mancano poco più di 50 ore all'ora X che vedrà affrontarsi Barcellona e Inter. Il tecnico nerazzurro Conte, dovrà necessariamente tenere conto anche della sfida contro la Juventus di domenica.

Questo, sta a significare che dovrà assumersi dei rischi e che difficilmente potrà permettersi di fare un eccessivo turnover. Infatti, sia contro i blaugrana sia contro i bianconeri si rivedrà la solita difesa con l'unico dubbio sulla fascia destra.

Al momento per quel ruolo D'Ambrosio e Candreva si contendono un posto da titolare, con Asamoah sulla sinistra che è nettamente in vantaggio su Biraghi. Il centrocampo sarà formato da Barella, Brozovic e Sensi, mentre in attacco occhio al possibile impiego di Sanchez che con la Juve non potrà esserci causa squalifica.