Sky Sport, la probabile formazione dell'Inter contro il Sassuolo

Dopo la sconfitta che praticamente ha quasi condannato l'Inter a dover abbandonare la Champions, per il terzo anno di fila, ai gironi, i nerazzurri sono chiamati a vincere contro la seconda in classifica Sassuolo, per provare a restare attaccata al treno delle prime posizioni.

Secondo Sky Sport, Antonio Conte scenderà in campo con l'oramai consueto 3-4-1-2, e cambierà qualcosa in termini di uomini in campo. Infatti, rispetto alla trasferta di Madrid, dovrebbero scendere in campo Matteo Darmian al posto di Achraf Hakimi e Ivan Perisic al posto di Ashley Young. Per il resto formazione confermata con Gagliardini e Barella in mediana, Vidal trequartista, Lukaku-Lautaro in avanti, Skriniar, de Vrij e Bastoni a comporre il terzetto arretrato ed Handanovic in porta.

Non cambia modulo, quindi, Antonio Conte contro il Sassuolo, cosa che era filtrata nelle ultime ore. Nella speranza che questi uomini possano portare i tre punti e le sicurezze perdute.