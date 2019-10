Sky Sport - Inter, preoccupazione per Sanchez: si valuta un attaccante

Dopo il ko di D'Ambrosio cresce la preoccupazione per Sanchez: il cileno ha rimediato un infortunio alla caviglia sinistra, con Conte che starebbe valutando la convocazione di un profilo della primavera.



Ecco quanto affermato da Sky Sport:



“D’Ambrosio salterà certamente le prossime due/tre partite, mentre per Sanchez gli esami dovranno chiarire l’entità dell’infortunio ai tendini della caviglia che potrebbero costringere l’attaccante cileno a un lungo stop. La società sta valutando la possibilità di non far partire Esposito con la Nazionale Under 17. Sanchez rappresenta una grande opportunità offensiva per Conte. Ora il problema è capire quando tornerà a disposizione. Mancherà anche D’Ambrosio, utile sia come difensore di destra che laterale di fascia in alternativa a Candreva“.