Sky Sport - Il giornalista parla degli infortuni di alcuni singoli in Nazionale

Massimo De Luca, negli studi di Sky Sport, ha espresso dei pareri sui vari ko che hanno coinvolto i pezzi pregiati dell'Inter. Le sue parole:



"E’ un argomento delicato e non nuovo. Ci sono stati giocatori importantissimi, come Nesta ai suoi tempi che giocò con la Nazionale e non è poi riuscito a giocare momenti importanti con il suo club. Le società dicono i giocatori li paghiamo noi e poi si sente, come stavolta, in pratica di un’ecatombe. E’ un problema di difficile risoluzione".



Su infortunio Sanchez: "Su certe partite non decisive ci può essere un comportamento diplomatico da parte del ct. E poi c’è la casualità. Come quella di uno juventino che si scontra con un interista e lo toglie di scena, certamente non intenzionalmente, per carità. Però guardate la combinazione. Credo sia un problema che forse non ha soluzione".