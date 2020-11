Sky Sport:" Finalmente è arrivato il momento di Sensi"

Dopo i primi allenamenti effettuati in gruppo, a partire da questa settimana, sembra essere scoccata finalmente l'ora di Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro, fermo da quasi due mesi, è pronto a tornare in campo e dare il suo contributo.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'ex centrocampista del Sassuolo sarà convocato in vista della sfida di Champions contro il Real Madrid, partendo dalla panchina, anche se è difficilmente ipotizzabile un suo impiego anche a gara in corso.

Più possibilità, invece, per la sfida di sabato contro il Sassuolo, in cui potrà entrare a partita in corso in veste di grande ex del match.