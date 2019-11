Sky Sport - Faraoni: "Affrontiamo tutti allo stesso modo"

Marco Faraoni, ex Inter ora in forza all'Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre gara di Inter Verona.

"Arriviamo con un grande spirito. partita bella, arriviamo da due risultati positivi. Le partite le affrontiamo sempre allo stesso modo. Per noi è sempre l'Inter. Dobbiamo farci vedere e far vedere che possiamo starci in Serie A. Affrontiamo tutte le partite allo stesso modo. Da ex giocare a San Siro è una grande emozione".