Sky Sport - Ecco la probabile formazione dell'Inter contro la Lazio

L'Inter, in vista di stasera, non dovrebbe cambiare modulo e interpreti. Secondo quanto riportato da "Sky Sport" i nerazzurri dovrebbero ripresentarsi con la difesa a tre (Godin, De Vrij e Skriniar).



Conte cambierebbe una pedina sulla corsia di sinistra: dentro Biraghi, fuori Asamoah.



A supporto di Lukaku ci saranno Sensi e Politano, al posto di Barella che non partirebbe dal primo minuto. Candreva titolare, al centro della mediana spazio a Brozovic e a Vecino.



Probabile formazione (3-4-2-1); Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Biraghi, Politano, Sensi, Lukaku.