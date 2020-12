Sky Sport, Dzemaili:" Giù il cappello all'Inter, ha una squadra forte"

Ai microfoni di Sky Sport, Blerim Dzemaili, ex centrocampista del Bologna e del Montreal Impact, ha parlato dell'Inter, uscita vincitrice dalla partita di Champions contro il Borussia Monchengladbach e che affronterà sabato, in campionato, la sua ex squadra.

Ecco le parole dello svizzero:" Bisogna tirare giù il cappello all'Inter per la vittoria contro il Borussia Monchengladbach per la ritrovata compattezza in campo. I tre centrocampisti hanno giocato molto bene".

Ha poi continuato:" Io Vidal lo farei giocare sempre, lo dico da suo grande ammiratore. E' un centrocampista che ha grande grinta, che mette tanta personalità in campo. L'Inter ha una squadra forte, ha 25 calciatori forti".