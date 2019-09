Sky Sport - Costacurta deluso dall'Inter di Conte: le dichiarazioni

Alessandro Costacurta si espresso sul pareggio dei nerazzurri in Europa. L'ex calciatore non si risparmia e a Sky Sport critica il gioco della squadra. Ecco quanto affermato:



"Lo Slavia non ha mai giocato così bene. Evidentemente la squadra di Conte ci ha provato ma era sempre in ritardo di poco, non ho mai visto questa squadra giocare bene e quindi i nerazzurri hanno fatto male.



Sono rimasto deluso dall’Inter. Ma conosco i meccanismi di una ricostruzione, ci sono passato anche io, prendendo autentiche mazzate sul gioco. Però questa era una gara importante e questo sorprende un pochino, c’è stata più grinta e aggressività da parte dei rivali".