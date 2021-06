(Sky Sport) Conte verso il ritorno in panchina, trattativa in fase avanzata

A pochi giorni dal suo addio all’Inter, Antonio Conte è pronto subito a tornare in panchina. Secondo quanto riportato da Alessandro Alciato di Sky Sport, il tecnico salentino sarebbe vicinissimo al Tottenham, attualmente senza allenatore.

Gli Spurs, sono reduci da una stagione deludente in cui si sono classificati al settimo posto in classifica e vorrebbero a tutti i costi tornare ai vertici. Per questo motivo sarebbero pronti a rifondare la squadra partendo da un allenatore top.

Le parti starebbero discutendo sul progetto tecnico, le ambizioni del club e anche su contratto e ingaggio. Al tecnico piacerebbe tornare in Premier League dopo l’esperienza vincente con il Chelsea ma bisognerà capire se accetterà la proposta del Tottenham. Ulteriori novità sono attese entro le prossime ore.