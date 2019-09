Sky Sport - Conte scontento: “Non sono soddisfatto”

Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport, non nasconde la sua amarezza dopo il pareggio subito in casa contro lo Slavia Praga:

“Non posso essere soddisfatto della prestazione perché non abbiamo mostrato nulla della nostra idea di gioco. Quando succede questo il primo responsabile sono io, sia per le scelte sia perché evidentemente non ho fatto capire bene ai ragazzi cosa avremmo dovuto fare".

"Potevamo fare molto di più, mi prendo la responsabilità perché non è questo il calcio che vogliamo proporre e per cui ci alleniamo. Dobbiamo migliorare molto anche in personalità ed è per questo che parlo di percorso. I ragazzi vanno lasciati tranquilli, questi sono step di crescita normali