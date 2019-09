Sky Sport - Conte, importanti parole su Sensi: "E' molto intelligente"

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport, anticipando alcuni temi poi trattati in conferenza stampa.

Sullo Slavia Praga

"Dovremo giocare ad alta intensità, contro una squadra molto fisica, che fa pressione. In Europa hanno fatto un percorso importante, hanno una mentalità vincente"

La stagione della Champions?

"Come ho detto anche per il campionato, è il tempo che parlerà. Abbiamo cambiato tanto. Molti ragazzi sono alla prima esperienza in Champions League. Giocheremo diverse partite, avremo modo di testare tutta la rosa e capire a che punto siamo di miglioramento e con l'idea di calcio. Questa è un po' l'incognita".

La crescita di Sensi?

"Sta facendo degli step importanti fin dal primo allenamento. Ho intravisto più qualità in fase offensiva,piuttosto che da play come mi dicevano tutti. E' un ragazzo che lavora tanto, intelligente calcisticamente. Si è calato più in fretta nelle nostre idee rispetto a qualcun altro. Ma tutti hanno voglia di migliorare".

La rosa ampia?

"Avrei preferito avere dei test di base, con dei punti di riferimento chiari. Dovremo invece far esordire giocatori in gare ufficiali senza averli provati prima in amichevoli prestagionali".