Sky Sport - Bianchi su Lukaku-Brozovic: "Vogliono destabilizzare il club"

Rolando Bianchi, ai microfoni di Sky Sport, si esprime sulla presunta lite tra Lukaku e Brozovic:



"La cosa grave è che questa notizia sia uscita dallo spogliatoio. A me è capitato tante volte, ci sta, hai uno scontro verbale con un tuo compagno per stimolarti e fare meglio.



La cosa grave è che sia uscita questa notizia data per cercare cercare di destabilizzare il gruppo".