Sky Sport - Barzaghi: "Derby all'Inter? Vi spiego perché..."

Matteo Barzaghi, durante le trasmissioni di Sky Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni sul derby di Milano vinto dai nerazzurri. Ecco quanto emerso:



"Siamo arrivati al Contismo, il derby è un’esemplificazione di questo, è stata una squadra a immagine e somiglianza del suo allenatore. Dal sistema di gioco, 3-5-2, con gli attaccanti che pressano tantissimo, alla difesa impenetrabile con Godin che si è inserito da leader nel reparto. I centrocampisti incursori, una squadra che nella ferocia è proprio sembrata una squadra di Conte".

"Dopo la gara contro lo Slavia Praga, Conte è arrivato arrabbiatissimo nella zona delle interviste. E io e chi era lì con me, forse, ho avuto la sensazione che l’Inter avrebbe fatto bene nel derby, non dico vinto, ma che avrebbe fatto bene. Perché era talmente arrabbiato per il pari. E cos’era successo? L’Inter non aveva perso tre a zero, ma aveva pareggiato uno a uno. Ok, ma vedere arrabbiato così tanto Conte ha fatto capire a tutti che sarebbe stata una settimana intensa ad Appiano Gentile, dal punto di vista degli allenamenti, ma anche dal punto di vista della reazione che sarebbe stata chiesta ai giocatori. Reazione che è arrivata nel derby".