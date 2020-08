Sky Sport, Ausilio riflette sul futuro: possibile addio all'Inter

Sarà una settimana molto importante per il futuro dell'Inter. L'incontro tra Conte e la dirigenza sarà decisivo per capire se ci saranno i margini per continuare il rapporto.

Non solo, in casa Inter anche Ausilio sta valutando il proprio futuro. Sky Sport riporta la notizia che il dirigente nerazzurro potrebbe lasciare l'Inter dopo 15 anni Ci sarebbe un'offerta molto interessante della Roma. Si attendono sviluppi.