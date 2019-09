Sky Sport - Alessandro Alciato difende Spalletti: l'intervento

Alessandro Alciato, giornalista di Sky, ha commentato la situazione in casa Inter per quanto concerne l'attacco. In seguito anche dichiarazioni su Luciano Spalletti:



"Partendo dal presupposto che la stagione sarà lunga, al momento forse la situazione più semplice da leggere è Lautaro-Lukaku titolari e Sanchez parte dietro. Chiaro che nel corso del tempo ci sarà spazio per tutti, ma al momento nelle gerarchie il nuovo arrivato parte dietro Quando si parla dell’Inter, è ingiusto non ricordare quello che ha fatto Spalletti.



Chiaro che Conte fa fare il salto ulteriore di categoria, ma è ingiusto non ricordarsi che Spalletti ha portato l’Inter in Champions. È stato il più interista di tutti nel marasma della vicenda Icardi, è quello che, sapendo di far male a se stesso, ha fatto il bene dell’Inter. Ha dato a Conte una bella situazione da gestire“.