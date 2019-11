Sky - Sensi non convocato per la sfida contro il Verona. I dettagli

Stefano Sensi non sarà convocato per la gara di San Siro contro l'Hellas Verona. Il centrocampista ha avuto un ulteriore problema muscolare. Antonio Conte in conferenza ha parlato a riguardo non facendo presagire nulla di grave: "Sensi invece fatica a recuperare dal problema all'adduttore. Ho cercato di gestirlo al meglio, vedremo domani. Dovremo per adesso morderci la lingua, essere freddi".

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il centrocampista ex Sassuolo non sarà dunque convocato per l'anticipo delle 18:00, e verrà sottoposto ad ulteriori controlli.